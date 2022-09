Juno visita Europa, sorvolo ravvicinato sulla luna ghiacciata di Giove

MeteoWeb

Giovedì 29 settembre la navicella spaziale Juno della NASA effettuerà un flyby su Europa, luna ghiacciata di Giove, passando entro 358 km dalla superficie del satellite. Il veicolo a energia solare dovrebbe ottenere alcune delle immagini con la risoluzione più alta mai scattate, oltre a raccogliere dati preziosi sull’interno della luna, sulla composizione della superficie e sulla ionosfera, e sulla sua interazione con la magnetosfera di Giove.

Tali informazioni potrebbero essere utili per future missioni, tra cui Europa Clipper, che dovrebbe essere lanciata nel 2024 per studiare la luna ghiacciata. “Europa è una luna gioviana così intrigante, è il fulcro della sua futura missione della NASA,” ha affermato il ricercatore principale di Juno, Scott Bolton, del Southwest Research Institute di San Antonio. “Siamo felici di fornire dati che potrebbero aiutare il team di Europa Clipper nella pianificazione della missione, oltre a fornire nuove intuizioni scientifiche su questo mondo ghiacciato“.

Con un diametro equatoriale di 3.100 km, Europa è grande circa il 90% della Luna terrestre. Gli scienziati pensano che, al di sotto di un guscio di ghiaccio spesso diversi km, si trovi un oceano salato: ciò suscita domande sulle potenziali condizioni in grado di sostenere la vita sotto la superficie di Europa.

Il flyby di Juno e la raccolta di dati

Il passaggio ravvicinato modificherà la traiettoria di Juno, riducendo il tempo necessario per orbitare attorno a Giove da 43 a 38 giorni. Il flyby sarà il più vicino effettuato da un veicolo NASA su Europa da quando la sonda Galileo ha effettuato un passaggio a 351 km il 3 gennaio 2000. Inoltre, questo avvicinamento segna il secondo incontro con una luna galileiana durante la missione estesa di Juno. La missione ha esplorato Ganimede nel giugno 2021 e si avvicinerà a Io nel 2023 e nel 2024.

La raccolta dei dati inizierà un’ora prima della minima distanza, quando il veicolo spaziale si troverà a 83.397 km da Europa.

“La velocità relativa tra la navicella spaziale e la luna sarà di 23,6 km/s,” ha affermato John Bordi, vicedirettore della missione Juno al JPL. “Tutti i passaggi devono procedere come un orologio per acquisire con successo i nostri dati pianificati, perché subito dopo il completamento del sorvolo, il veicolo spaziale deve essere riorientato per il prossimo avvicinamento a Giove, che avverrà solo 7 ore e mezza dopo“.

Sarà attivata la suite completa di strumenti e sensori della navicella per l’incontro con Europa. Lo strumento Jupiter Energetic-Particle Detector (JEDI) di Juno e la sua antenna radio a guadagno medio (banda X) raccoglieranno dati sulla ionosfera di Europa. I suoi esperimenti Waves, Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) e Magnetometer (MAG) misureranno il plasma sulla scia della luna mentre Juno esplora l’interazione di Europa con la magnetosfera di Giove.

MAG e Waves cercheranno anche possibili pennacchi d’acqua sopra la superficie di Europa. “Abbiamo l’attrezzatura giusta per svolgere il lavoro, ma catturare un pennacchio richiederà molta fortuna,” ha affermato Bolton. “Dobbiamo essere nel posto giusto al momento giusto, ma se siamo così fortunati, è sicuramente un home run“.