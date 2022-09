KT SAT e Thales Alenia Space siglano il contratto per il satellite di comunicazione KOREASAT 6A

MeteoWeb

(KT SAT), il principale fornitore di servizi satellitari della Corea del Sud, e, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno siglato oggi il contratto per il satellite per le telecomunicazioni. KOREASAT 6A sostituirà l'attuale satellite KORESAT 6 e fornirà alla Corea del Sud sia il servizio satellitare fisso (FSS) che il servizio satellitare di trasmissione (BSS). Sarà posizionato in orbita geostazionaria a 116° Est.In qualità di primo contraente del programma, Thales Alenia Space è responsabile della progettazione, della realizzazione, dei test e della consegna a terra del satellite, seguita dai servizi di posizionamento orbitale e di test in orbita. Inoltre, Thales Alenia Space si occuperà della formazione e del supporto al team di ingegneri di KT SAT in loco e fornirà assistenza operativa per tutta la vita operativa del satellite. Costruito sulla piattaforma collaudata Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space, KOREASAT 6A sarà dotato di sei transponder BSS e 20 transponder FSS per la copertura dell’intera Corea del Sud. Con consegna prevista nel quarto trimestre del 2024, KOREASAT 6A peserà circa 3,5 tonnellate al lancio e avrà una vita operativa di 15 anni."Desidero ringraziare KT SAT per la fiducia accordata a Thales Alenia Space", ha dichiarato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space. "Questo contratto apre un nuovo capitolo nella lunga e proficua collaborazione tra le nostre aziende: KOREASAT 6A è il quinto satellite costruito da Thales Alenia Space per KT SAT”.David Kyungmin Song, CEO di KT SAT, ha dichiarato: "Dopo una selezione competitiva con più offerenti, siamo molto lieti di annunciare la scelta di Thales Alenia Space per la realizzazione del nostro nuovo satellite. KOREASAT 6A garantirà a KT SAT la capacità di fornire servizi satellitari di altissima qualità ai suoi clienti nel lungo periodo. Siamo entusiasti di poter raggiugere una crescita sostenibile del business satellitare di KT SAT in collaborazione con Thales Alenia Space".