La pandemia di Covid-19 ha modificato le abitudini di igiene delle mani in tutta Europa

Da un sondaggio è emerso che i cittadini europei sono diventati maggiormente consapevoli dell’importanza di una pulizia e asciugatura adeguate delle mani dall’inizio della pandemia di COVID-19. Si lavano le mani più frequentemente e richiedono asciugamani in carta per asciugarle, viste le loro eccellenti proprietà igieniche.

Il sondaggio, condotto in 10 paesi europei e sponsorizzato da ETS, sonda i comportamenti delle persone in ambito di igiene delle mani nel periodo post-pandemia e analizza come abitudini e preferenze sono cambiate.

Un’incredibile 86% degli intervistati afferma di lavarsi le mani più frequentemente dall’inizio della pandemia, ed in Spagna e in Italia questa percentuale supera il 90%. Più della metà degli intervistati segnala inoltre che la pandemia ha modificato il metodo preferito per asciugarsi le mani nei bagni pubblici. Questo è in particolare il caso della Svezia e più in generale tra le persone della fascia d’età 35-50 anni.

Per la maggior parte delle persone, la pandemia ha portato un aumento nella frequenza con cui si asciugano le mani con asciugamani in carta. Nella maggior parte dei paesi, sono gli uomini ad aver cambiato le loro abitudini più delle donne, in particolare nei Paesi Bassi.

Il Covid ha contribuito anche ad aumentare la consapevolezza in merito ai potenziali rischi per la salute associati all’uso degli asciugatori per mani elettrici a causa della possibile dispersione nell’aria dei batteri. Quasi il 60% delle persone conferma di essere preoccupato da questa eventualità. Gli uomini sono più preoccupati delle donne e i giovani sono notevolmente più preoccupati delle persone più anziane, con il 70% degli appartenenti alla fascia d’età 18-34 anni consapevole dei possibili rischi o che ha letto informazioni su tali rischi. Gli spagnoli sono i più preoccupati, gli italiani e i britannici quelli meno interessati.

La maggior parte degli intervistati in tutte le fasce d’età ritiene che gli asciugamani in carta rappresentino il metodo più igienico di asciugarsi le mani e li preferiscono a qualsiasi altro metodo. Ma si registra una differenza abbastanza rilevante nelle risposte delle persone quando il loro metodo di asciugatura delle mani preferito non è disponibile: belgi, tedeschi e polacchi scuotono le mani per asciugarle, mentre gli spagnoli usano carta igienica. Quasi metà delle persone si mobiliterà se il suo metodo di asciugatura preferito non è disponibile, in particolare in Finlandia (64%) e in Polonia (62%).

Il sondaggio conferma che le lezioni sull’igiene delle mani apprese durante la pandemia di Covid-19 hanno registrato un impatto duraturo sulle abitudini degli europei. Sono più consapevoli, più interessati ed esprimono maggiormente le loro opinioni in merito all’accesso al loro metodo preferito di asciugatura delle mani: gli asciugamani in carta.