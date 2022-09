Lanciata la navetta russa Soyuz verso la ISS: a bordo anche un americano | FOTO

MeteoWeb

La navetta russa Soyuz MS-22 è partita dalla base russa di Baikonus, in Kazakistan, in direzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo c’è il primo americano a volare sulla navetta russa dall’inizio della guerra in Ucraina: si tratta di Francisco Rubio in volo sulla Soyuz in virtù di un accordo fra la NASA e l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Insieme a Rubio, ci sono i russi Sergei Prokopiev, che prenderà il comando della ISS dopo Samantha Cristoforetti, e Dmitrij Petelin. L’aggancio della Soyuz alla Stazione Spaziale è previsto alle 19:11 circa. Alle 21:45 circa, l’apertura del portello e l’ingresso dell’equipaggio nella ISS.