Luna, Parmitano: “l’Europa deve esserci per portare valori come sostenibilità e pacifismo”

L’Europa deve essere tra i protagonisti del ritorno sulla Luna per portarvi i suoi valori, come la sostenibilità e il pacifismo. Lo ha detto l’astronauta italiano Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a margine della Notte Europea dei Ricercatori organizzata nella sede italiana dell’Esam l’Esrin, a Frascati (Roma).

“Solo se avrà un ruolo principale, l’Europa potrà portare i suoi valori, come il pacifismo e la sostenibilità, valori non scontati. Proprio per questo è importante che l’Europa partecipi con un ruolo importante“, ha detto Parmitano all’ANSA.

La Luna è tornata in questi anni obiettivo delle missioni spaziali e l’Europa partecipa con gli Stati Uniti al programma Artemis il cui obiettivo è riportare astronauti sul nostro satellite e costruirvi una base spaziale permanente. “L’attuale corsa alla Luna è molto differente rispetto a quella di alcuni decenni fa: ora – ha aggiunto Parmitano – si va per portare avanti un sogno, ma anche per sviluppare nuove tecnologie, nuove competenze e cercare di trarne possibili sfruttamenti economici. Gli attori di questo ritorno sono molti e sarà importante avere un ruolo alla pari e non da ‘clienti‘”.