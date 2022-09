La “Luna del Raccolto” siciliana come foto del giorno della NASA

MeteoWeb

La NASA ha scelto come foto astronomica del giorno (APOD) una foto siciliana che ritrae la “Luna del Raccolto”, nome dato al plenilunio di settembre, stagliarsi sopra Castiglione di Sicilia, tra l’Etna e il fiume Alcantara. La bellissima foto è opera dell’astrofotografo Dario Giannobile.

“Per gli abitanti dell’emisfero settentrionale, la Luna piena di settembre era la Luna del Raccolto”, spiega la NASA, commentando la foto. “Riflettendo le calde tonalità al tramonto, sorge sopra la città storica di Castiglione di Sicilia in questo scatto dal 9 settembre. Famosa per festival, storie e canzoni, Harvest Moon è solo il nome tradizionale della Luna piena più vicina all’equinozio d’autunno. Nonostante la diminuzione delle ore di luce del giorno mentre la stagione vegetativa volgeva al termine, gli agricoltori potevano raccogliere i raccolti alla luce di una Luna piena che splendeva dal tramonto all’alba”.

“La bellezza della Sicilia – racconta Dario Giannobile – si mostra attraverso il fascino di uno dei suoi tanti piccoli borghi ricchi di storia e arte. Nel mio piccolo, cerco di mostrare il cielo come denominatore comune tra i popoli del mondo che ne condividono la suggestione. Castiglione incominciava ad illuminarsi mettendo in risalto la sua architettura medievale tra cui spicca il castello dei Luaria a sinistra e il campanile della chiesa di Pietro e Paolo sulla destra. Anche la Luna si tingeva di rosso assumendo colorazioni tendenti all’arancio e al giallo mentre attraversava gli strati di foschia presenti sull’orizzonte. Tutto sembrava in equilibrio creando una visione di insieme dove le cromie vivevano in armonia con i dettagli e l’atmosfera della scena”.