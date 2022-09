Maiorca sferzata da forti tempeste e inondazioni, 4 tornado al largo di Santanyí | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti tempeste hanno colpito varie parti di Maiorca nella giornata di ieri, generando 4 impressionanti tornado al largo di Santanyí: il tutto tutto nel giro di pochi minuti, fenomeni brevi, così come le tempeste improvvise e le inondazioni che hanno colpito le parti interne dell’isola spagnola, come Inca e Felanitx.

A Felanitx sono stati registrati più di 80 litri d’acqua per metro quadrato in una sola ora (più di 135 giornalieri), secondo i dati di Balears Meteo e AEMET. Alluvioni lampo hanno provocato allagamenti negli edifici e nelle strade, per cui i servizi di emergenza hanno dovuto fare i conti con vari incidenti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o morti.