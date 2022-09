Malore per un tifoso, sospesa Cadice-Barcellona: portiere lancia defibrillatore in tribuna | FOTO

MeteoWeb

Il match calcistico di questa sera tra Cadice e Barcellona era stato sospeso a causa di un malore avuto da un tifoso sugli spalti. E’ accaduto all’81° minuto, quando la partita è stata sospesa per oltre 40 minuti. Il direttore di gara, accortosi della situazione, ha sospeso il match per far sì che l’uomo potesse essere soccorso e poi portato in ospedale.

Toccanti le immagini con il portiere del Cadice, Jeremías Ledesma, che si è diretto di corsa verso la sua panchina per poi lanciare un defibrillatore in curva, e passarlo ai sanitari, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

La partita è ripresa quando il tifoso è stato portato in ospedale e si è conclusa con la quarta vittoria consecutiva in campionato per il Barcellona di Xavi, avversaria dell’Inter nel girone di Champions, che nella quinta giornata della Liga haa piegato per 4-0 a domicilio il Cadice.