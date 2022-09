Maltempo Abruzzo: due escursionisti inglesi bloccati sul Gran Sasso

MeteoWeb

Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo in azione per recuperare due giovani escursionisti inglesi che sono rimasti bloccati dal maltempo sul Gran Sasso, in zona Valle dell’Inferno. I due stanno bene, sentono freddo, ma i soccorritori li hanno geolocalizzati anche grazie al cellulare e li stanno raggiungendo per riportarli a valle. All’opera tre squadre di terra della stazione di L’Aquila.

Solo oggi pomeriggio erano già stati recuperati, da parte del Soccorso alpino e speleologico abruzzese, i corpi di altri due alpinisti precipitati sul Gran Sasso. Si tratta di due uomini, uno di 55 anni di Roma e uno di 42 anni di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Il loro recupero stato particolarmente complesso a causa del luogo impervio e del maltempo, le forti raffiche di vento e la pioggia incessante hanno reso molto difficili le operazioni, ma pochi minuti fa i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono riusciti a recuperare le due salme, trasportate a bordo dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara.