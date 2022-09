Maltempo, disastrosa alluvione nelle Marche: è una notte d’inferno, ci sono dispersi | LIVE

MeteoWeb

Situazione drammatica al Centro Italia per il maltempo estremo in corso nella notte tra Marche e Umbria, colpite da temporali violentissimi e auto-rigeneranti per la convergenza delle correnti caldo-umide sud/occidentali lungo la dorsale appenninica, mentre un flusso d’aria fredda e instabile soffia nell’alto Adriatico dall’Europa centrale. Una “situazione esplosiva”, come l’avevamo descritta ieri nelle previsioni meteo di MeteoWeb, che sta provocando un vero e proprio disastro nelle zone interne dell’Appennino centrale.

Le maggiori criticità si registrano nell’entroterra marchigiano, a pochi chilometri dal confine con l’Umbria e in modo specifico tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Le località più colpite dai temporali che imperversano già dal pomeriggio sono Cantiano e Sassoferrato, dove sono caduti più di 300mm di pioggia. Dalla zona “epicentro” del maltempo di queste ore arrivano poche notizie e a singhiozzo a causa dei blackout che hanno interrotto sia internet che le reti telefoniche. Sul posto sono mobilitati in massa Vigili del fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e mezzi del 118: la situazione è critica e le immagini sono drammatiche.

In serata la situazione è peggiorata anche pochi chilometri a monte di Senigallia, in modo particolare a Serra de’Conti, Ostra e Pianello di Ostra, colpite da un’altra alluvione: gli ultimi video mostrano decine di auto trascinate a valle dalla furia dell’acqua dei torrenti esondati. A valle la protezione civile sta evacuando i primi piani delle abitazioni di Senigallia, per l’arrivo dell’onda di piena del Misa. In città ponti già ostruiti e allagamenti. Domani le scuole rimarranno chiuse a Senigallia e in molti altri comuni marchigiani.

Data la gravità della situazione, è sempre più grande il timore rispetto all’ipotesi di vittime, al momento non accertate. Ma molte persone risultano disperse, in quanto mancano all’appello tra i residenti dei piccoli borghi in contatto tra loro e non si riescono a rintracciare. L’auspicio di tutti è che il blackout delle comunicazioni non gli consenta di mettersi in contatto con parenti e familiari, ma sono comunque ore di panico per chi vive nelle zone flagellate dal maltempo. Segnalazioni di persone disperse a Pianello di Ostra e Barbara.

Criticità anche nelle zone interne dell’Umbria, in modo particolare a Monte Santa Maria Tiberina e Trestina, comunque più contenute rispetto al disastro delle Marche dove si sta vivendo una notte d’inferno. Attenzione alle prossime ore: nella notte il maltempo si intensificherà in Umbria, spostandosi all’alba sul Lazio dove imperverserà per tutta la mattinata di venerdì 16 settembre, estendendosi nel pomeriggio anche alla Campania, anche qui con fenomeni meteo estremi. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: