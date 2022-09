Maltempo, alluvione Marche: “intervenuti anche elicotteri delle Forze armate”

MeteoWeb

“Le Forze armate sono prontamente intervenute in supporto per la tutela delle collettività colpite dalla forte alluvione che si è abbattuta sulle Marche. Infatti, su richiesta della Prefettura di Pesaro e previo allertamento del Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare, un elicottero HH-139 dell’83/o Gruppo Sar (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare di Cervia, ha condotto attività di ricognizione delle aree alluvionate nel comune di Cantiano, riuscendo a recuperare con il verricello e a salvare un agricoltore rimasto isolato a causa delle inondazioni“, è quanto comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa.

“Successivamente, su richiesta della Prefettura di Ancona, un elicottero UH-90 del 7/o Reggimento Aviazione dell’Esercito ‘Vega’ di Rimini, ha concorso alle attività di ricerca di eventuali dispersi nella zona del Comune di Barbara in provincia di Ancona, permettendo il recupero di alcuni autoveicoli ribaltati per il Maltempo“, precisa lo Stato Maggiore della Difesa, informando che “le Forze armate garantiscono ognitempo le proprie capacità operative ad ampio spettro e nell’ambito di domini di intervento fortemente diversificati, in soccorso e in assistenza alla popolazione nei casi di pubblica calamità, in coordinamento con il Servizio Nazionale della Protezione Civile“.