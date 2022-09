Temporali e grandinate in Alto Adige: allagamenti e frane tra Altipiano dello Sciliar, Terlano e Appiano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali, accompagnati da grandine si sono abbattuti nelle scorse ore su alcune zone dell’Alto Adige, specialmente su Altipiano dello Sciliar, Terlano e Appiano: lo hanno reso noto i vigili del fuoco, precisando che gran parte dei 50 soccorsi effettuati ha riguardato allagamenti in cantine e garage, frane e colate detritiche.

Straripati il rio Freddo ed il rio Sciliar

Temporali con forti piogge si sono registrati ieri dalle ore 21 sino all’una di notte di oggi sull’area dello Sciliar. A Fiè allo Sciliar la quantità di pioggia è stata di 81 litri per metro quadrato, secondo il Centro funzionale provinciale della Protezione civile.

A causa di queste grandi quantità di pioggia, il livello dell’acqua nel rio Freddo a Siusi nel Comune di Castelrotto e nel rio Sciliar a Umes nel comune di Fiè è rapidamente aumentato in maniera considerevole. Il rio Freddo, riferisce Hansjörg Prugg, dell’Ufficio sistemazione bacini montani Sud, ha trasportato detriti e fango fino all’Isarco, il bacino di ritenzione presso Villa Ausserer è pieno di materiale trasportato dalla corrente e la strada per Bagni di Razzes è ostruita dai detriti. L’alluvione ha causato danni anche alla funivia per il trasporto di materiali al Rifugio Schlernbödele.

Anche il rio Sciliar a Umes è straripato in vari punti ed ha raggiunto in parte il maso Schlernmüller. Ieri sera alle ore 21:30 sono immediatamente iniziate le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza che sono proseguite sino a notte fonda.

