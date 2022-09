Maltempo in Alto Adige, calo delle temperature e neve al Passo dello Stelvio

MeteoWeb

Calo delle temperature e neve in alta montagna oggi, nell’ultimo giorno di settembre, in Alto Adige. Fiocchi ai 2.757 metri del Passo dello Stelvio dove gli impianti di risalita sono stati riaperti da pochi giorni. Attorno ai 3.000 metri la temperatura rimane sotto lo zero, mentre a fondovalle la colonnina di mercurio non supera i +16°C.

