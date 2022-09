Maltempo Emilia Romagna: annullato il ‘Memorial Marco Pantani’

MeteoWeb

Il maltempo, che dalla mattinata ha colpito la costa romagnola con pioggia battente e forti raffiche di vento, ha costretto a cancellare il ‘Memorial Marco Pantani’, competizione intitolata al ‘Pirata’ sulle strade care al campione romagnolo. La decisione, spiega il Gruppo Sportivo Emilia organizzatore della corsa “è stata presa seguendo l”Uci Extreme Weather Protocol’ e in totale accordo da tutte le parti coinvolte: organizzazione, collegio di giuria, squadre e atleti con l’unico obiettivo di salvaguardare la sicurezza della carovana“.

In un primo momento, a seguito delle cattive condizioni atmosferiche, gli organizzatori della gara, attivando l”Uci Protocol Weather’ avevano convenuto, insieme a tutte le parti coinvolte, di posticipare la partenza alle 12.30 dalla località Borello accorciando di 52 chilometri il percorso originale di 188,6 chilometri con partenza da Forlì e arrivo a Cesenatico. Poi, la scelta di annullare la competizione in ricordo del ‘Pirata’ a causa della pioggia, delle alberature cadute e del forte vento.

La cancellazione “non è stata una decisione facile”, osserva in una nota Adriano Amici, Presidente di Gs Emilia, “ma la sicurezza della corsa è stata la nostra priorità. Ringrazio il collegio di giuria, le squadre e gli atleti per la comprensione, soprattutto per essere state parti attive in fase di decisione”.