Maltempo Basilicata: pioggia e vento nel Potentino, alberi caduti e allagamenti

Pioggia e forte vento protagonisti oggi in provincia di Potenza, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco: i pompieri sono stati impegnati in diversi interventi come la caduta di alberi nella zona di Tito, Albano di Lucania, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, Rivello e Potenza e danni d’acqua nella zona di Baragiano per il prosciugamento di alcuni locali seminterrati.

A Muro Lucano, in contrada Sasso, si è verificata una frana lungo la strada provinciale 381 che ne ha causato la chiusura al traffico veicolare.

