Maltempo in Calabria: disagi per temporali e forti raffiche di vento

MeteoWeb

Anche la Calabria, nelle ultime ore, è stata interessata da temporali intensi e forte vento con allagamenti, alberi abbattuti e allagamenti. Ieri, per la regione, era stata emessa allerta gialla e arancione soprattutto nell’area centrosettentrionale. Particolarmente colpita, anche se non si segnalano rilevanti criticità o danni alle persone, la fascia tirrenica tra il basso cosentino e il catanzarese.

Su Lamezia Terme si è abbattuto un nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, che ha causato disagi alla circolazione stradale per allagamenti e rami finiti sulla sede stradale. Sempre a Lamezia, due squadre, una del distaccamento locale dei vigili del fuoco e l’altra della sede centrale di Catanzaro, stanno operando espletare circa dieci richieste di interventi. In via Miceli, per il forte vento, si è verificato il distacco di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto di copertura di uno stabile.

Piogge intense e forti raffiche di vento si sono abbattute anche su Catanzaro. I temporali, a tratti intensi, hanno interassato anche la città di Cosenza.