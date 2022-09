Maltempo Campania: aliscafi fermi per Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e Procida: a causa delle condizioni meteo-marine, sono state sospese tutte le corse effettuate dai mezzi veloci. Il vento di libeccio ha toccato punte di oltre 20 nodi, e, di conseguenza, gli aliscafi sono fermi nei porti. I collegamenti sono attualmente garantiti dalle navi traghetto, dagli approdi di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli. La tendenza è al miglioramento, con la diminuzione del vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: