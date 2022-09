Maltempo, nubifragi in Campania: pesanti allagamenti a Solofra | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il forte maltempo che giovedì 29 settembre si è abbattuto sull’Italia, colpendo in particolare il Nord, le regioni tirreniche e la Sardegna, non ha risparmiato neanche la Campania, dove localmente si registrano accumuli pluviometrici rilevanti.

Le piogge più intense sono cadute nella provincia di Avellino. Segnaliamo 130mm a Solofra, che hanno dato origine ad allagamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Caduti anche 64mm a Bagnoli Irpino, 45mm a Montemarano.

Tanta pioggia anche nel Salernitano, dove segnaliamo: 121mm a Cava de’ Tirreni, 73mm a Pizzolano, 65mm a Frassineto. Caduti anche 45mm a Circello, 41mm a San Salvatore Telesino e Campoli del Monte Taburno, località del Beneventano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: