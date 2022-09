Maltempo in Campania, allagamenti a Giugliano di Napoli | VIDEO

MeteoWeb

I nubifragi che stanno colpendo la Campania stanno mettendo a dura prova diversi Comuni, in particolare tra Napoli e provincia. Tante le segnalazioni di danni e disagi da Giugliano, Casoria, Afragola, Mugnano, Castel Volturno, Quarto, Marigliano.

A Giugliano di Napoli gli allagamenti hanno interessato via San Francesco, via Lago Patria, tra Qualiano e Villaricca. Un’auto è rimasta sommersa dall’acqua e si è reso necessario l’intervento della polizia municipale.

Tra via Santa Caterina e via Bartolo Longo molti cittadini hanno segnalato la difficoltà di potersi recare al seggio per votare a causa della strada completamente allagata. In via Madonna del Pantano è crollato un albero.

Ad Afragola, le incessanti piogge di queste ore hanno provocato l’allagamento del sottopassaggio che da via Arena porta alla stazione Tav di Afragola, impedendo agli automobilisti di raggiungere la stazione. Sono in corso le verifiche tecniche per ripristinare la viabilità; al momento sono funzionanti le pompe installate per favorire il deflusso dell’acqua.

Sul posto gli uomini della Protezione Civile, gli uomini della Polizia Locale ed il sindaco Antonio Pannone. “Ci siamo subito attivati per evitare danni a persone e cose e stiamo monitorando la situazione – sottolinea – per comprendere i motivi atteso che le pompe installate risultano al momento pienamente funzionanti. I tecnici stanno facendo tutte le verifiche necessarie e – ha aggiunto il sindaco – dalle risultanze che si avranno si deciderà quali decisioni assumere nell’esclusivo interesse della salvaguardia delle sicurezza dei cittadini che hanno necessità di utilizzare i servizi della stazione”.

Il Centro funzionale della Regione, valutato l’evolversi della perturbazione, ha prorogato l’allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticità di livello Arancione anche per l’intera giornata di domani sull’intero territorio regionale: proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la Campania.

