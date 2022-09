Maltempo Campania, nubifragi nel Beneventano: fiumi di acqua e fango e frane a Pontelandolfo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche la Campania fa i conti con il maltempo oggi, dopo le forti piogge che dalla mattina colpiscono la regione. In particolare, il settore più colpito è il Beneventano, dove gli accumuli pluviometrici indicano 150mm a Morcone, 135mm a Circello, 109mm a Cusano Mutri, 102mm a Faicchio, 94mm a San Bartolomeo in Galdo, 90mm a Colle Sannita, 48mm a Pontelandolfo.

Proprio a Pontelandolfo, si registrano pesanti allagamenti: campi e strade sono stati invasi da fango, acqua e detriti. Si sono verificate, inoltre, numerose frane e dissesti che hanno interessato tutta la zona di Pontelandolfo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono in azione.

Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento a causa del maltempo delle ultime ore che ha colpito in particolare i comuni della Valle Telesina e del Titerno. Smottamenti, allagamenti e alberi caduti si sono registrati a Morcone, Cerreto Sannita, Pietraroja e Cusano Mutri.

Dopo un’ora di pioggia intensa, il fango ha invaso le strade mentre massi sono caduti a ridosso di alcune case a Cerreto Sannita e nella zona agricola antistante il comune. Le masse d’acqua al suolo hanno provocato anche l’esondazione dei torrenti che erano in secca da mesi. Le conseguenze sulle aree rurali, sulle attrezzature produttive e sulle stesse aree urbane sono da quantificare, come hanno confermato i sindaci di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, e Faicchio, Nino Lombardi. Anche il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio, per il Fortore ha lamentato le conseguenze della intensa pioggia. Forte grandinata nelle aree di San Marco dei Cavoti, Campolattaro e aree vicine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: