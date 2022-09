Maltempo Campania: scuole chiuse anche domani nel Fortore

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta interessando la Campania e che proseguirà per la giornata di domani, a Castelvetere in Val Fortore, in provincia di Benevento, le scuole che sono rimaste chiuse oggi resteranno chiuse anche domani. E’ quanto ha deciso il sindaco Gianfranco Mottola con una ordinanza che impone “la sospensione dell’attività didattica a causa dalle avverse condizioni atmosferiche“.