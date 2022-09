Centro/Nord Italia nella morsa del maltempo: raffiche da uragano in Abruzzo, allagamenti e alberi caduti in Toscana

MeteoWeb

Giornata all’insegna dei temporali al Centro/Nord con l’allerta arancione per Toscana e Umbria e gialla per altre 7 regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Molise. A Firenze restano chiusi per tutto il giorno parchi e giardini pubblici comunali recintati e nella Lunigiana, in provincia di Massa e Carrara, il ritorno a scuola è stato rinviato a domani.

Precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sono previste su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Dalle prime ore di questa mattina i fenomeni stanno interessando anche Marche e Umbria, in estensione al Lazio. Attesi inoltre venti di burrasca su Marche ed Emilia-Romagna.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa mattina nel comune di Sarteano, in piazza Barbagli, nel cortile di una scuola, per la rottura di alcuni grandi rami caduti a seguito del maltempo. L’ingresso degli studenti nel plesso è comunque possibile in quanto la pianta è nell’angolo più lontano dall’entrata. Sul posto presente il sindaco e gli operai del Comune che hanno transennato il cortile della zona interessata. In corrispondenza della scuola è stato istituito al momento un senso unico alternato.

A causa del maltempo, sempre nel Senese, la squadra del distaccamento di Piancastagnaio, è intervenuta per 3 alberi caduti, 2 nel comune di San Casciano dei Bagni e uno attualmente in corso ad Abbadia San Salvatore.

“Con la sala operativa regionale stiamo seguendo l’evoluzione del maltempo,” ha affermato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. “Nella notte ci sono stati alcuni fenomeni localmente forti e qualche caduta di alberi che hanno richiesto interventi del sistema regionale. Interventi a Sarteano e zona Amiata, a Calenzano dove si sono registrati circa 15mm di pioggia in pochi minuti allagato un sottopasso“.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina poco dopo le 6 nel comune di Calenzano (Firenze) per l’allagamento, causato dalla pioggia, di un sottopasso dove sono rimasti bloccati un mezzo pesante e alcune auto. I conducenti dei veicoli sono usciti in autonomia e non ci sono stati salvataggi. La circolazione è attualmente bloccata. Sul posto sono impegnate due squadre di vigili del fuoco.

Un forte temporale ha interessato all’alba di oggi anche l’Abruzzo, con raffiche di vento che sul Gran Sasso hanno sfiorato, così come segnalato da Meteo Aquilano, addirittura i 200 km/h (188 km/h per al rifugio Duca degli Abruzzi e 159 km/h a Campo Imperatore).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: