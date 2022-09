Il maltempo insiste al Centro/Sud: Erice e Trapani sott’acqua, nubifragi sulla fascia tirrenica cosentina | LIVE

MeteoWeb

La perturbazione che ha colpito l’Italia per tutto il fine settimana insiste oggi soprattutto al Centro/Sud: nelle prossime ore porterà piogge e temporali localmente intensi, con il rischio di nubifragi e allagamenti, in particolare sul versante tirrenico.

Forti piogge stanno infatti investendo la fascia tirrenica cosentina in Calabria. Ieri la Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo in 11 Comuni della provincia di Cosenza. La Protezione Civile ha avvisato i Comuni interessati allertato il volontariato e l’aziende Calabria Verde ed è in contatto con la Prefettura.

E’ stata una notte di pioggia a Ragusa dove a causa del violento temporale che ha colpito ieri sera la provincia della Sicilia orientale si è allagato anche il Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto i vigili del fuoco e il personale medico, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a garantire l’attività di prima emergenza. Danni anche nel reparto di Medicina Nucleare al Maria Paternò Arezzo.

Situazione critica a Trapani dopo le intense piogge che sono cadute la notte scorsa. Molte strade e piazze sono allagate e diverse abitazioni al piano terra, negozi e uffici sono stati invasi dall’acqua. Maggiormente colpite le zone di via Virgilio, piazza Martiri D’Ungheria e la zona industriale dove molte auto sono rimaste in panne semi sommerse dall’acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici.

Un nubifragio è stato segnalato nelle scorse ore anche nel Trapanese, a Erice: “A seguito della tempesta che si è abbattuta sulla nostra città nelle ultime ore, la sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice per oggi. Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza,” è stato spiegato in una nota.

In Basilicata, dove è in vigore l’allerta rossa, sta piovendo da ore, ma finora non sono stati segnalati particolari disagi. Ieri sera molti sindaci, a cominciare da quello di Potenza, Mario Guarente, hanno disposto precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole. Stamani, in particolare in provincia di Potenza, i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare alcune strade dai rami, caduti a causa del forte vento.

