Maltempo, danni per le piogge in A4: autostrada chiusa per lavori

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi sino alle 4 di domani mattina, sabato 10 settembre, Autovie Venete ha programmato un intervento di ripristino della pavimentazione tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia con conseguente chiusura del tratto. Sono le conseguenze del maltempo, in quanto a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore, si rendono necessari alcuni interventi di riasfaltatura in punti precisi che presentano una serie di avvallamenti.

L’attività – precisa una nota della concessionaria – viene svolta per garantire la sicurezza degli utenti anche in vista del weekend quando è previsto il rientro degli ultimi vacanzieri.