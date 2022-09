Maltempo, Draghi visita le Marche: “un disastro, le indagini accerteranno le responsabilità”

MeteoWeb

“Certo che c’è un problema idrogeologico”. Con queste parole il Presidente del consiglio, Mario Draghi, ha concluso la visita a Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione, prima di partecipare alle riunioni operative in seguito all’ondata di maltempo che ha travolto le Marche. E ha ribadito: “Forza, lo Stato è con voi“.

“E’ un disastro. Un disastro che bisogna affrontare. Il sindaco mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata. Faremo tutto il possibile. Faremo tutto il necessario. Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi”, ha aggiunto.

“Il governo ha approvato l’emergenza nel Consiglio dei Ministri di oggi, ha già stanziato 5 milioni di euro. Sono l’inizio, solo l’inizio ma ho rassicurato il Presidente della Regione, tutti i sindaci e le autorità che ringrazio, che tutto quel che necessario per riavviare le attività scolastiche, ricostruire le case che sono state distrutte sarà fatto. Ci sono esigenze pratiche, ripulire, ricostruire – ha ricordato Draghi – riavviare le attività produttive, riaprire le scuole. Il governo non risparmierà alcuno sforzo per aiutare le famiglie e le imprese di questa parte”.

Le testimonianze dei primi cittadini dei Comuni del Senigalliese ‘raccolte’ durante la visita nei luoghi colpiti dal maltempo e durante la riunione operativa a Ostra, ha sottolineato Draghi, “parlano della necessità di ricostruire la sicurezza dell’ambiente: senza sicurezza dell’ambiente, non c’è fiducia da parte delle persone che vi vivono, non c’è tranquillità, non c’è volontà di restare e questo è importante che vi sia perché è alla base della vita sociale e produttiva. Occorre fare molto di più sul fronte dell’ambiente e del rischio idrogeologico: senza affrontarlo è impossibile ricostruire la fiducia delle persone che abitano in queste parti e altre. Il rischio idrogeologico è diffuso, e quella che è una fragilità che ci portiamo dietro da secoli è diventata un’emergenza con il cambiamento climatico. Affrontare il rischio idrogeologico significa prevenzione, investimenti, significa infrastrutture ma significa anche affrontare il cambiamento climatico”.

“Di nuovo voglio esprimere la mia vicinanza, la mia unità con tutti voi e farvi i più sinceri auguri di farcela. Con il coraggio che avete dimostrato finora e sono certo che continuerete a dimostrare in futuro. Ci saranno poi tutte le indagini per accertare tutte le responsabilità. Cosa mi hanno trasmesso le strette di mano con le persone? Mi hanno fatto capire l’importanza dell’evento e la profondità della tragedia e la necessità che tutto il Paese si stringa intorno a voi e vi aiuti a rinascere”, ha concluso Draghi.