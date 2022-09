Maltempo Emilia Romagna: domani scuole chiuse e divieto di accesso alla spiaggia a Cervia

MeteoWeb

Il Comune di Cervia, nel Ravennate, conferma la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 17 settembre. La misura era stata inizialmente disposta per lo svolgimento di ‘Ironman’ ma nonostante la manifestazione sportiva sia stata sospesa per via dell’allerta maltempo, le scuole comunque rimarranno chiuse per precauzione.

Costa e Appennino romagnolo sono interessati da una allerta arancione per vento diramata dalla Protezione Civile. Cervia inoltre dispone con un’ordinanza il divieto di accesso alla spiaggia libera del Lungomare, sempre causa allerta meteo.