Maltempo Emilia Romagna: pioggia, vento, allagamenti e alberi caduti sulla costa | FOTO e VIDEO

Una pioggia battente con fortissimo vento si sta abbattendo in queste ore sulla costa romagnola. Le mareggiate sono evidenti tra il Riminese, il Cesenate e il Ravennate: l’acqua sta provocando danni agli stabilimenti balneari con ombrelloni e lettini divelti. Anche alcune torrette di salvataggio sono state abbattute dalle raffiche. Al momento sono 60 le richieste di intervento giunte ai Vigili del Fuoco del comune di Rimini, soprattutto a causa della caduta di arbusti sulle vie.

Proprio a Rimini i dati pluviometrici indicano 40mm di pioggia caduta in poco tempo, 39mm a Cattolica e 30mm a Vergiano.

Per cercare di tenere sotto controllo la situazione sono al lavoro tutte le squadre a disposizione e se ne stanno formando 4-5 da parte della Protezione Civile per intervenire e alleviare la situazione legata alla circolazione stradale appesantita dalla caduta di alberi. Tra gli interventi di spicco si segnala la rimozione di una insegna pericolante in un albergo di della zona.

Anche a Riccione, si registra la caduta di diversi alberi ma non risultano danni alle persone e nessuna criticità particolare per quanto riguarda la viabilità. Nel corso della giornata, I Vigili del Fuoco procederanno al controllo dei corsi d’acqua, dei canali e dei fiumi in modo da monitorare la situazione di fronte al rischio di allagamenti. Proprio un allagamento, quello della Piazza sull’Acqua all’invaso del Ponte di Tiberio a Rimini, ha arrecato disagi alla manifestazione ‘Giardini d’autore’ che, in via precauzionale, alla luce dell’allerta meteo per il forte vento, non ha aperto i battenti in mattinata.

Proprio in vista del maltempo, a quanto si è appreso, era stato evacuato tutto quello che si poteva evacuare. L’allagamento dell’invaso del Ponte di Tiberio ha comunque comportato disagi: appena la situazione lo permetterà la manifestazione riaprirà.

“A causa della pioggia battente e del vento forte, le raffiche stanno raggiungendo gli 80km/h – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – si sono verificate ingressioni marine sul viale Carducci. E’ interdetto il traffico tra Viale Zara e Via Dante. Inoltre, il Vigili del Fuoco sono al lavoro su tutto il territorio per gestire situazioni critiche legati a tetti e alberi. Raccomando a tutti la massima attenzione e prudenza: uscite solo in caso di estrema necessità in attesa che la situazione si normalizzi“.

Scenario simile anche a Cervia: “la situazione è in rapido peggioramento. Si raccomanda – rende noto l’ente comunale – di non uscire di casa, di non sostare nei seminterrati e nei piani terra nella zona del porto canale, piazzale Bianchetti e da via Boito a via Mascagni, da viale 2 giugno verso il mare. Si sta procedendo con la chiusura delle strade allagate e interessate da caduta rami. Non utilizzare auto o altri mezzi di trasporto, a causa della pericolosità delle strade e delle alberature“. A Cervia oggi è stata disposta la chiusura delle scuole e inoltre è stata annullata la manifestazione di triathlon Ironman. Ieri la Protezione Civile e Arpae avevano diramato un’allerta meteo per vento e forti temporali.

Annullato il ‘Memorial Pantani’

Il Maltempo, che sta colpendo dalla mattinata la costa romagnola – con pioggia battente e forti raffiche di vento – fa cancellare il ‘Memorial Marco Pantani‘, competizione intitolata al ‘Pirata’ sulle strade care al campione romagnolo. La decisione, spiega il Gruppo Sportivo Emilia organizzatore della corsa “è stata presa seguendo l”Uci Extreme Weather Protocol’ e in totale accordo da tutte le parti coinvolte: organizzazione, collegio di giuria, squadre e atleti con l’unico obiettivo di salvaguardare la sicurezza della carovana“. La cancellazione “non è stata una decisione facile – osserva in una nota Adriano Amici, presidente di Gs Emilia – ma la sicurezza della corsa è stata la nostra priorità. Ringrazio il collegio di giuria, le squadre e gli atleti per la comprensione, soprattutto per essere state parti attive in fase di decisione”.

Il vento fa allontanare una nave da crociera dal Porto Ravenna

A causa delle forti raffiche di vento, raffiche di bora molto intense proveniente da Nord, la nave da crociera ‘Viking Sea‘ – che alle 8 era regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna – si è allontanata dalla propria posizione prima di essere ‘recuperata’ grazie all’intervento della Capitaneria di Porto ravennate e dei servizi tecnico nautici – rimorchiatori, piloti ed ormeggiatori – che hanno dato il loro supporto alla nave, ora in sicurezza e costantemente monitorata.

A dare notizia della vicenda è l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nell’allontanamento dell’imbarcazione, viene spiegato in una nota, non vi è stata alcuna conseguenza per i passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna.

Il mare è arrivato in strada a San Giuliano, nel riminese, come si può vedere dal video:

