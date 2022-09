Maltempo Emilia-Romagna: pioggia e vento forte, alberi e rami caduti nel Bolognese

MeteoWeb

Numerosi interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore a Bologna e in provincia a causa di vento forte e pioggia: alla centrale operativa del 115 sono arrivate diverse segnalazioni di alberi pericolanti e rami caduti. A Funo di Argelato e a Trebbo di Reno, ha reso noto la polizia locale Reno Galliera, sono stati eseguiti interventi per liberare il manto stradale da alberi e arbusti in via Galliera e in via della Resistenza. Il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, ha spiegato che si sono verificati interventi analoghi anche sulla Persicetana e su via Aldina, prima dell’Inter sezione con via Longarola.

