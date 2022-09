Maltempo: fortunale si abbatte sul veneziano, danni per grandine

MeteoWeb

Un violento fortunale ha colpito il veneziano tra terraferma e centro storico. Si è trattato però di un evento lampo, che in pochi minuti si è placato lasciandosi però dietro una scia di alberi ‘tranciati’ dal peso della grandine, danni alle auto per chicchi gelati grandi come palline da golf e comignoli danneggiati dal forte vento sceso dalla pianura verso il mare.

Le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco sono state numerose. Secondo quanto si è appreso, il maltempo ha dissipato la sua forza a ridosso del mare tanto che nelle isole, al momento, è stata registrata solo leggera pioggia.