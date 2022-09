Maltempo Francia: grandine di grosse dimensioni in diverse zone del Paese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre, sono scoppiati temporali localizzati in Francia, come nell’Alta Garonna, dipartimento nel sud del Paese, ma anche negli Yvelines e nel Loiret, dipartimenti settentrionali. Pioggia, grandine e vento hanno colpito diverse località.

Una supercella ha causato grossi chicchi di grandine nella parte occidentale del Loiret, in particolare nel settore di Saint-Péravy-la-Colombe e Coinces (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Una violenta grandinata ha colpito anche Rambouillet, negli Yvelines. In questo dipartimento, il vento ha provocato vari danni.

Nell’Alta Garonna, la cellula temporalesca è arrivata da ovest. Dopo aver colpito il Gers, si è spostata nei settori Rieumes, Lherm e poi Muret. Non è mancata la grandine, anche di dimensioni notevoli, in molte città del settore di Rieumes, come Sainte-Foy-de-Peyrolières ma anche più a est come Bérat, Mauzac, Lavernose-Lacasse, Lherm. Registrate anche forti raffiche di vento associate ai temporali.