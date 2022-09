Maltempo e frane nel Senese, esondato il fiume Paglia

MeteoWeb

I Vigili del fuoco del comando di Siena, dalle ore 20 di ieri, hanno effettuato circa 20 interventi riconducibili a “danni d’acqua“: smottamenti, frane, ostacoli alla viabilità e allagamenti concentrati in zona sud della provincia e Amiata (Chiusi, Cetona , Radicofani, Abbadia S. Salvatore).

Alcune tratte di strade sono state chiuse e/o segnalate ai comuni interessati. Nella zona a Ponte a Rigo sulla Cassia è stato segnalato un inizio di esondazione del fiume Paglia, poi rientrato nell’alveo. Non risultano persone coinvolte.

