Maltempo in Trentino: notte di allagamenti e frane

Notte di maltempo in Trentino: decine gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare lungo la statale Gardesana occidentale interessata da una frana all’altezza della diramazione per Terlago. La circolazione è stata interdetta al traffico per ore. Segnalati allagamenti e un albero caduto anche all’ingresso del quartiere Vela.

Disagi alla circolazione in Valsugana, dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi, mentre la sede stradale è stata invasa da detriti e sassi.

L’allerta meteo, che prevede forti temporali, vento e rischio idrogeologico, proseguirà fino alle 18 di oggi.

