Maltempo in Friuli: piogge intense e scirocco, disagi tra Trieste, Gorizia e Udine

Domenica all’insegna del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia con piogge intense e abbondanti quasi ovunque e vento di scirocco. Ieri la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo codice giallo.

Forti precipitazioni, con conseguenti disagi, sono stati segnalati a Trieste, Gorizia, l’area dell’Udinese, del Friuli Collinare, del Gemonese, del Medio Friuli e della Bassa friulana. Le piogge, a prevalente carattere di rovescio, hanno riguardato soprattutto la zona di costa, della bassa pianura e delle valli del Natisone. I valori più significativi misurati nelle ultime 24 ore e fino alle 11 di oggi – riporta la Protezione Civile – sono stati: 100 mm a San Pietro del Natisone (di cui 48 mm in tre ore), 89 mm a Zavattina nel comune di Carlino (di cui 61 mm in tre ore), 88,6 mm a Latisana (di cui 53,6 in tre ore), 85 mm a Palazzolo. Sulla costa sono state registrate raffiche di Scirocco fino a 57 km/h a Lignano.

Danni per il maltempo

Tra gli effetti del maltempo sulla regione, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia segnala alberi caduti a Treppo Grande e ad Attimis, allagamenti in strada a Cividale e a Duino Aurisina, acqua negli scantinati a Cervignano del Friuli, una piccola frana registrata ad Attimis e un sottopasso allagato a Latisana.

Finora hanno operato 30 volontari e 6 mezzi della Protezione Civile, anche a supporto dell’attività dei Vigili del fuoco. Tra ieri sera e stamattina un fronte ha interessato la regione.

