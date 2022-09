Maltempo Friuli Venezia Giulia, piogge record a Grado: 162mm in 3 ore | DATI

MeteoWeb

Piogge da record sono state registrate oggi nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di maltempo. Secondo quanto riporta la Protezione Civile regionale, questa mattina a Grado (Gorizia) sono stati misurati 162mm di pioggia in 3 ore, la più alta quantità mai registrata sulla Laguna in un arco di tempo corrispondente e, in generale, in 24 ore, di cui 73mm solamente dalle 12 alle 13.

Precipitazioni eccezionali anche nel resto dell’area: 134mm a San Lorenzo di Fiumicello in 3 ore, 117mm a Monfalcone Pluvio in 3 ore (precipitazione più alta mai registrata sull’Isontino in 3 e 6 ore); 146mm in 4 ore a Borgo Grotta Gigante (precipitazione più alta mai registrata sul Carso in 24 ore) di cui 72mm dalle 11 alle 12; 93mm a Molo F.lli Bandiera a Trieste.

Il fenomeno è dovuto all’arrivo di un fronte guidato da una depressione centrata sull’Inghilterra e in spostamento verso Est. A partire dalle 8, una serie di celle temporalesche in ingresso dal Veneto hanno attraversato la pianura e la costa con spostamento verso est. In particolare la cella principale, arrivata da Portogruaro, ha proseguito sulla pianura intensificandosi e scaricando sulla Venezia Giulia eccezionali quantità di pioggia.

Il temporale ha colpito anche la zona orientale della bassa pianura friulana: in meno di tre ore sono stati registrati, dalle stazioni Osmer, oltre 160mm di pioggia. Nello stesso tempo sono stati registrate oltre 430 scariche elettriche da fulmini, che hanno determinato guasti e interruzioni alle forniture elettriche. Tre idrovore nelle località Viola in comune di Grado, Padovano in comune di Aquileia e Fossa Vecchia in comune di Fiumicello sono state disalimentate a cause delle scariche. Sul posto il personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e i tecnici dell’Enel che hanno progressivamente riattivato gli impianti.

Oltre 200 richieste d’intervento ai Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia

Proseguono ininterrottamente dalla tarda mattinata gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco dovuti al maltempo in Friuli Venezia Giulia. Le zone più colpite, spiegano il Vigili del Fuoco, sono quelle di competenza dei comandi di Gorizia e Trieste: le richieste giunte alle sale operative dei due comandi sono complessivamente più di 200. Parte di queste è già stata evasa, ma continuano le operazioni delle squadre per assicurare una risposta a tutta la popolazione nel minor tempo possibile.

Per riuscire a far fronte in tempi ragionevoli a tutte le richieste, il comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha richiamato in servizio personale libero e tramite la sala operativa della Direzione regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sono state fatte convergere a Trieste due squadre, una dal comando di Udine e una dal comando di Pordenone.

La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo di color giallo per le piogge intense e i temporali previsti nelle prossime ore su pianura e costa. L’avviso riguarda l’intera giornata di domani, venerdì 9 settembre.

