Maltempo Friuli Venezia Giulia: forti temporali e temperature in picchiata, a Trieste bora a 100 km/h

Temperature in picchiata, forte maltempo e raffiche di bora a 100 km/h nella notte: questa la situazione, nelle scorse ore, in Friuli Venezia Giulia. Vigili del fuoco impegnati con una ventina di interventi, soprattutto per caduta di alberi e grossi rami. Maltempo anche a Udine e nel Goriziano dove il fiume Isonzo è in piena.

Attualmente a Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone la temperatura si aggira intorno a +12/+13°C.

Secondo l’Osmer nel pomeriggio è atteso un miglioramento della situazione meteo, a iniziare dalla Carnia: le piogge cesseranno e si avranno schiarite da Nord verso Sud, ma in queste ore potrà anche nevicare oltre i 2000 metri e sulle Giulie oltre i 1500 metri circa con venti sostenuti e freddi da Nord/Est.

