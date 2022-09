Maltempo, il fronte freddo raggiunge il Sud: improvvisa burrasca in Sicilia, danni in Campania | LIVE

MeteoWeb

Il fronte freddo del maltempo che da giorni flagella l’Italia, ha raggiunto gran parte del Sud determinando in queste ore fenomeni meteo estremi. Le temperature sono però ancora diminuite soltanto nelle estremità più occidentali e “settentrionali” del Sud, dove abbiamo ad esempio +20°C a Matera, +21°C a Brindisi e Avellino, +23°C a Salerno, Taranto, Lecce e Cosenza, +26°C a Trapani, ma fa ancora molto caldo nella fascia jonica e nei settori più meridionali dove la temperatura attuale ancora estiva, di +32°C ad Acireale, Lentini, Augusta, Francofonte e Calatabiano, +31°C a Catania, Siracusa, Comiso, Gela e Bovalino, +30°C a Vittoria, Giarre, Zafferana Etnea, Soverato e Marina di Gioiosa Jonica, +29°C a Reggio Calabria, Crotone e Barcellona Pozzo di Gotto. In quest’area il fronte freddo arriverà nel corso della giornata: al momento si trova tra Pollino e Salento, come possiamo osservare dall’ultimo aggiornamento della mappa satellitare con fulminazioni:

Un primo rimescolamento d’aria, però, c’è stato e in Sicilia ha provocato un’improvvisa burrasca di vento all’alba, tanto che a Siracusa ci sono stati gravi danni (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo) per le raffiche impetuose. Quelle più forti documentate dagli anemometri ufficiali sono state di 84km/h a Bagheria, 79km/h a Sortino (Siracusa), 77km/h a Palermo, 74km/h ad Acireale, 71km/h a Termini Imerese.

A Palermo c’è stata anche una breve e veloce piovuta, mentre il vento ha provocato danni nella zona tra Brancaccio a Bagheria. Lungo la rete del tram a Palermo si è verificata la caduta di alcuni alberi che sono finiti sui binari, come in via don Pino Puglisi. Sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso gli arbusti permettendo il ripristino della viabilità. Il vento ha anche abbattuto alberi lungo alcune strade del quartiere Brancaccio e nella vicina cittadina di Bagheria. Anche qui pompieri in azione e nessuna conseguenza sul traffico, pedoni o automobilisti.

Le precipitazioni più significative, però, hanno colpito la Campania dove sono caduti 97mm di pioggia a Salitto Olevano, 92mm a Senerchia, 85mm a Contursi Terme, 54mm a Campagna, 45mm a Pontecagnano Faiano, 37mm a Battipaglia. Danni per gli allagamenti, ma senza particolari criticità con l'unica eccezione di Pontecagnano (vedi foto a corredo dell'articolo). I temporali hanno colpito anche la Calabria settentrionale, dove spiccano i 27mm di pioggia caduti a Castrovillari. Forti piogge anche tra Basilicata e Puglia centrale.