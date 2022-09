Maltempo, tempesta di fulmini su Sofia: vittime e feriti

MeteoWeb

I fulmini hanno provocato vittime e feriti a Sofia, capitale della Bulgaria. Tre giovani siriani si erano rifugiati sotto un albero per ripararsi da un temporale ma la scarica non ha lasciato loro scampo. Una quarta persona che si trovava con loro è stata ferita gravemente nella stessa circostanza ed è ora ricoverata in ospedale. Anche un altro uomo è stato colpito da un fulmine in un giardino pubblico, rimanendo ferito.

Secondo il servizio meteorologico bulgaro, in meno di un’ora sulla città sono caduti centinaia di fulmini. Pioggia e grandine, inoltre, hanno provocato interruzioni della corrente elettrica e allagamenti.