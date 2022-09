Maltempo su Gargano, Molise e Abruzzo: trombe marine a Termoli e Torre Mileto | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo sta imperversando in queste ore lungo la costa molisana e parte di quella abruzzese, e soprattutto sul Gargano, tra San Nicando e San Marco in Lamis. Piove, dunque, in Puglia, su gran parte del Parco Nazionale del Gargano.

Lungo le cose, sia un Puglia e che in Molise, si sono verificate due trombe marine, come si può vedere dalla gallery fotografica in alto. La prima ha interessato Torre Mileno e la seconda Termoli, dove sta piovendo dalla tarda mattinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: