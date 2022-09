Maltempo in Sicilia e a Malta, forti piogge e freddo anomalo

MeteoWeb

E’ una giornata di maltempo all’estremo Sud d’Italia: in mattinata forti piogge hanno colpito la Sicilia tirrenica, ha diluviato su Palermo dove sono caduti 20mm di pioggia in centro città e picchi di 30mm nell’hinterland (Bagheria la località più colpita). Adesso il maltempo più intenso s’è spostato sul Canale di Sicilia, dove sono in atto forti temporali che non solo interessano il mare aperto, ma stanno colpendo anche Lampedusa, Linosa, Pantelleria (14mm) e Malta, come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei precedenti bollettini.

Eloquenti le ultime immagini dai satelliti, che evidenziano l’area nuvolosa tra Baleari, Algeria, Sardegna, Tunisia, Sicilia e Malta, mentre nel resto d’Italia dallo Stretto di Messina in su splende un sole indisturbato:

Oltre al maltempo, anche le temperature sono in netto calo: nelle principali città costiere del meridione (Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria) la temperatura massima giornaliera fa fatica a superare i +22/+23°C, mentre sulla costa del medio e basso Adriatico da Ancona a Bari passando da Pescara, la colonnina di mercurio non supera addirittura i +20°C.

