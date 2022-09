Maltempo in Veneto: tanta pioggia tra Venezia e Rovigo, punte di oltre 50 mm nel Vicentino

MeteoWeb

Sabato all’insegna della pioggia in Veneto: al momento non sono segnalate particolari criticità. I vigili del fuoco sono impegnati in interventi che riguardano solo taglio di rami, rimozioni di alberi pericolanti e prosciugamenti. Le province più interessate sono quelle di Venezia e Rovigo, in particolare Chioggia, Spinea e Mira e Porto Viro.

Registrate punte di 53 mm a Recoaro Terme, 51 mm a Cavarzere, 40 mm a Valli del Pasubio.

Dalla mezzanotte sono stati 96 gli interventi dei vigili del fuoco, 50 per il maltempo che hanno interessato anche altre province, come quella vicentina, veronese, padovana e trevigiana.

