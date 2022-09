Forte maltempo sull’Italia nell’ultimo giorno di Settembre: la situazione

MeteoWeb

Ultimo giorno di settembre all’insegna del forte maltempo sull’Italia: piove in modo incessante dalla scorsa notte su gran parte del Nord e su buona parte del Centro, e dalla tarda mattinata ha iniziato anche al Sud, in modo particolare in Sicilia, dove i fenomeni di maltempo si intensificheranno nel pomeriggio-sera estendendosi anche alla vicina Calabria.

L’area più colpita dal maltempo è quella del basso Lazio tra Cassino, Pontecorvo, Pico e Fondi già duramente interessata dalle piogge torrenziali di ieri. Oggi sono già caduti oltre 100mm in quest’area, e la perturbazione insistente coinvolge anche l’alta Campania e le zone interne del Molise (Isernia). Forti piogge in atto anche tra Toscana e Umbria, e su tutto il Nord e in modo particolare Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Nel milanese violenti nubifragi stanno interessando la zona di Saronno e Rescaldina, ma è alta l’allerta meteo per il pomeriggio-sera quando il maltempo si intensificherà al Nord/Est e insisterà al Centro.

Le zone più colpite saranno il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l’Umbria, il Lazio centro/meridionale e le zone interne dell’Abruzzo. Al Sud, invece le piogge sono più deboli e limitate alla Sicilia meridionale, ma non sono da escludere fenomeni localmente intensi nel corso del pomeriggio soprattutto nel nisseno, nel catanese e nel messinese.

Le temperature sono particolarmente fredde al Nord, con +14°C a Torino e Novara in pieno giorno, ma anche molto calde al Sud, con +29°C a Palermo e Bari: dall’inverno precoce all’estate tardiva in un solo Paese. Fenomenologia tipicamente italica di un Paese coacervo di microclimi.

