Maltempo Lazio: albero cade su un’auto in transito a Bracciano

Tanti alberi sono caduti oggi in Italia da Nord a Sud a causa del forte vento che sferza il Paese. Si è rischiata la tragedia oggi a Bracciano, in provincia di Roma, quando un albero è caduto su un’auto in transito in via Circumlacuale

A bordo della vettura, vi era una giovane di 29 anni che è fortunatamente rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bracciano.

