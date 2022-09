Maltempo Lazio: crolla muro nel centro storico di Arpino

MeteoWeb

Forse a causa della pioggia degli ultimi giorni, un muro in pietra è crollato in via Porta di Fiori, nel quartiere Colle, nel centro storico di Arpino (Frosinone). Il boato che ha preceduto il cedimento ha fatto pensare ad un terremoto. Il crollo è avvenuto in una stradina interna poco oltre piazza Sant’Andrea, in un’area di proprietà privata, a pochi metri da un’abitazione al momento vuota.

E’ molto probabile che la pioggia degli ultimi giorni abbia compromesso la solidità del muro nel quartiere del centro storico della cittadina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: