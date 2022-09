Maltempo, ancora nubifragi nel basso Lazio: tornado a Ischia di Castro | FOTO

MeteoWeb

Dopo gli intensi nubifragi di ieri, anche oggi il basso Lazio fa i conti con il maltempo. Nel corso della mattina, nuovi nubifragi hanno colpito il territorio, in particolare la provincia di Latina. I dati pluviometrici (parziali) più rilevanti, indicano: 85mm a Castellonorato, 74mm a Borgo San Michele (Latina), 73mm a Borgo Hermada (Terracina), 70mm a Vallecorsa, 69mm a Spigno Saturnia, 50mm a Fondi, 45mm a Lenola, 40mm a Campodimele, 38mm a Gaeta, 34mm a Latina.

Oltre ai nubifragi nel sud della regione, un tornado si è sviluppato nel Viterbese. Le immagini della gallery scorrevole in alto arrivano dalle campagne di Ischia di Castro, dove si è formato un vortice ben definito e anche di notevoli dimensioni. Al momento non risultano danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: