Maltempo Liguria: forte temporale e allagamenti a Genova e Busalla, frana in valle Scrivia

Un forte temporale si è abbattuto nella notte a Genova, causando allagamenti diffusi, chiusure di sottopassi e semafori in tilt. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Chiusi in particolare i sottopassi di via Perlasca e di piazza della Nunziata. Disagi nel ponente cittadino per i semafori fuori uso in particolare in via Buranello, piazza Barabino, via Sampierdarena, via Cantore e corso Martinetti.

Nella Valle Scrivia una frana ha interrotto la carreggiata della Sp12 a Savignone, ora transitabile dopo la rimozione dei massi alle prime luci dell’alba. A Busalla si sono verificati allagamenti di negozi e scantinati: sono caduti oltre 110 mm di pioggia in tre ore. I pluviometri hanno sfiorato in Valle Scrivia i 170 mm di pioggia in 24 ore.

La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, in contatto nella notte anche con i sindaci di Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Mignanego e Savignone, che non hanno segnalato ulteriori criticità

