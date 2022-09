Lombardia, forte maltempo nel Lecchese: la grandine imbianca le strade, automobilisti bloccati nei sottopassi | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo nella notte al Nord Italia: un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, ha raggiunto le regioni settentrionali, determinando condizioni di spiccata instabilità in particolare tra Piemonte e Lombardia con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità.

Il comando Vigili del Fuoco di Lecco sta operando con diverse squadre a causa del temporale, con grandine e piogge intense, che ha colpito il capoluogo e i paesi limitrofi: schierata un’autopompa, un mezzo Polisoccorso, un fuoristrada con carrello motopompa, attivati anche i distaccamenti di Valmadrera con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa e Merate con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa.

Vari interventi sono in corso per prosciugamenti e rimozione di ostacoli in carreggiata: ben 4 i soccorsi a persone finite nei sottopassi allagati.

