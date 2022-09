Maltempo Lombardia: vento forte nel Milanese, alberi caduti e tetti divelti a Rescaldina

MeteoWeb

Il maltempo che sta tenendo sotto scacco gran parte d’Italia ha colpito anche la Lombardia, con raffiche di vento nel Milanese che nella notte hanno provocato l’abbattimento di alcuni alberi nel comune di Rescaldina. Alcuni sono caduti su alcune auto in sosta, danneggiandole.

Il forte vento inoltre ha divelto grondaie e causato danni ai tetti di alcune case. Per rimuovere i tronchi sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

