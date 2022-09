Nuova ondata di maltempo in atto sulle Marche

MeteoWeb

Sono nuovamente in aumento la pioggia e il vento sulle zone del Senigalliese colpite dall’alluvione, la sera del 15 settembre, lasciando dietro sé morti, dispersi, sfollati e forti danni ad abitazioni, mezzi e aziende. La pioggia, alternatasi a schiarite a partire dalle 10 di questa mattina, sta cadendo ora copiosamente accompagnata anche da raffiche di vento.

La Protezione civile aveva diramato un’allerta meteo gialla per “temporali, vento, mare, idraulica e idrogeologica” su tutte le Marche fino a tutta la giornata di oggi. La situazione è in peggioramento anche in altre aree: nello Jesino e nel Fermano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: