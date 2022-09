Maltempo Marche: danni e allagamenti allo stabilimento Ariston, stop alla produzione

MeteoWeb

Il forte maltempo che sta imperversando nelle Marche, anche nella zona del fabrianese, sta causando danni a diverse aziende. E’ il caso della Ariston Group, multinazionale di Fabriano (Ancona) leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori, che da ieri è stata costretta a fermare gli impianti nel sito di Genga per via degli allagamenti subiti a causa delle forti piogge.

Data la situazione è immediatamente scattato il piano di sicurezza e dunque non si sono verificate situazioni di pericolo per gli operai. Al momento, non è ipotizzabile una ripresa a pieno regime della produzione a Genga. Si attende ora di poter verificare il grado di compromissione degli impianti in generale e settore per settore. Le ipotesi sul campo sono molteplici: dalla peggiore con quattro settimane di stop produttivo, a quella più positiva con un rientro, reparto per reparto, dei dipendenti, con un ritorno a pieno regimo nell’arco di un paio di settimane.

Per l’altro sito della multinazionale fabrianese, a Cerreto D’Esi, infine, si sta ancora valutando la situazione. Per quanto riguarda la viabilità chiusa al traffico la strada comunale Frasassi di Genga dalle 15 alle 18 per via del forte vento che sta sferzando il territorio fabrianese in queste ultime ore. Tutti i sindaci del comprensorio continuano a invitare i cittadini a evitare gli spostamenti allo stretto necessario.