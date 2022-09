Maltempo Marche: la pioggia fa salire il livelli di Misa e Nevola, proseguono le ricerche di Brunella Chiù

MeteoWeb

Piogge, a tratti anche intense, hanno caratterizzato la notte appena trascorsa nelle Marche, ma al momento non sono state segnalate criticità idrogeologiche o altre problematiche relative ai corsi d’acqua.

Alta l’attenzione per il maltempo nella zona tra Pesaro e Senigallia, area colpita dall’alluvione del 15 settembre scorso che ha causato danni ingenti, 12 morti e una dispersa: è stata diramata l’allerta gialla per temporali e vento fino a tutta la giornata odierna.

Tra ieri e oggi non si sono verificati gravi fenomeni temporaleschi, raffiche di vento o grandine: la situazione è finora sotto controllo.

Le precipitazioni hanno innalzato i livelli del Misa e del Nevola, rimanendo però nella norma, senza che vi siano state situazioni di emergenza o tali da richiedere interventi.

Proseguono nel frattempo le ricerche di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona) travolta dalla furia delle acque mentre lasciava casa, con due auto, insieme al figlio Simone, 23 anni, sopravvissuto, e alla figlia Noemi, 17 anni, che invece è morta. I soccorritori continuano a scandagliare terra e fiumi per il 10° giorno consecutivo.

